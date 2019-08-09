Son Dakika Haberleri: Albayrak'tan "Gıda Komitesi Toplantısı" açıklaması
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Albayrak'tan "Gıda Komitesi Toplantısı" açıklaması

40 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Toplantıda tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri kapsamlıca ele aldık" dedi.

Albayrak'tan
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Toplantıda tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri kapsamlıca ele aldık" dedi.
Berat Albayrak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:39 
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