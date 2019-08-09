Albayrak'tan "Gıda Komitesi Toplantısı" açıklaması
40 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Toplantıda tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri kapsamlıca ele aldık" dedi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "Toplantıda tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri kapsamlıca ele aldık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:39
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