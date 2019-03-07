Albayrak'tan mikro ihracatçıya antrepo müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın, Lalelili mikro ihracatçılara, yaptıkları ihracatın, kurulacak "ihracat antrepoları" ile kendileri üzerinden faturalandırılacağının müjdesini verdiği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın, Lalelili mikro ihracatçılara, yaptıkları ihracatın, kurulacak "ihracat antrepoları" ile kendileri üzerinden faturalandırılacağının müjdesini verdiği bildirildi.

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