Albayrak'tan mikro ihracatçıya antrepo müjdesi
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın, Lalelili mikro ihracatçılara, yaptıkları ihracatın, kurulacak "ihracat antrepoları" ile kendileri üzerinden faturalandırılacağının müjdesini verdiği bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın, Lalelili mikro ihracatçılara, yaptıkları ihracatın, kurulacak "ihracat antrepoları" ile kendileri üzerinden faturalandırılacağının müjdesini verdiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:20
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