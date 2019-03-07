Son Dakika Haberleri: Albayrak'tan mikro ihracatçıya antrepo müjdesi

Albayrak'tan mikro ihracatçıya antrepo müjdesi

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın, Lalelili mikro ihracatçılara, yaptıkları ihracatın, kurulacak "ihracat antrepoları" ile kendileri üzerinden faturalandırılacağının müjdesini verdiği bildirildi.

Albayrak'tan mikro ihracatçıya antrepo müjdesi, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın, Lalelili mikro ihracatçılara, yaptıkları ihracatın, kurulacak "ihracat antrepoları" ile kendileri üzerinden faturalandırılacağının müjdesini verdiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:20 

Ekonomi
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