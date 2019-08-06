Albayrak'tan rekor kredi talebi paylaşımı CHP'den swap eleştirisi
1 saat önce
Hazinr vr Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin başlangıcı oldu derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Merkez Bankası'nın swap kararını eleştirdi
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı." ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, Ziraat Bankası
ve VakıfBank tarafından ilan edilen faiz indirimi kararlarını değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:09
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