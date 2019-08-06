Son Dakika Haberleri: Albayrak'tan rekor kredi talebi paylaşımı CHP'den swap eleştirisi
Son Dakika Dünya Haber

Albayrak'tan rekor kredi talebi paylaşımı CHP'den swap eleştirisi

1 saat önce

Hazinr vr Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin başlangıcı oldu derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Merkez Bankası'nın swap kararını eleştirdi

Albayrak'tan rekor kredi talebi paylaşımı CHP'den swap eleştirisi, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ziraat Bankası ve VakıfBank tarafından ilan edilen faiz indirimi kararlarını değerlendirdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Berat Albayrak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamu bankalarına rekor talep! 2 günde 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yapıldı
Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler 96 yaşında aşırı hız yapan adamın yargı süreci gündem oldu Saraya resmi törenle metres alan Kralın annesi: Oğlum biraz zamparadır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:53:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Albayrak'tan rekor kredi talebi paylaşımı CHP'den swap eleştirisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]