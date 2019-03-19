Albayrak'tan Vali Deniz'e Galatasaray Forması
1 saat önce
Manisa'ya gelen Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak Vali Ahmet Deniz'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak takımın formasını hediye etti.
Manisa'ya gelen Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak Vali Ahmet Deniz'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak takımın formasını hediye etti.
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim, Vali Ahmet Deniz'in Manisa'daki görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar diledi. Albayrak, ziyareti sırasında Vali Ahmet Deniz'e Galatasaray Forması hediye etti.
Vali Deniz de Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:18 Kaynak: İHA
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