Albayrak, taraftarın beklediği müjdeyi verdi: Muslera'yla sözleşme uzatmak için görüşüyoruz - Son Dakika

Albayrak, taraftarın beklediği müjdeyi verdi: Muslera'yla sözleşme uzatmak için görüşüyoruz

11.02.2021 14:06
Albayrak, taraftarın beklediği müjdeyi verdi: Muslera'yla sözleşme uzatmak için görüşüyoruz, System.String[]

Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak gündeme ilişkin soruları yanıt ve transfer sürecini değerlendirdi. Falcao için kendilerine bir teklif gelmediğini söyleyen ve iç transferde sözleşmesi bitecek olan Muslera, Emre Akbaba gibi isimlerle görüştüklerini doğrulayan Albayrak, Kasımpaşa maçının saatini erkene almak istediklerini belirtti.

Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak sarı-kırmızılı takımın gündemine yönelik açıklamalarda bulundu.

Muslera ve Emre Akbaba'yla yeni sözleşme için görüştüklerini doğrulayan Albayrak, Falcao için kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini belirtti.

İşte Albayrak'ın açıklamaları;

Transfer döneminde görevimizi yerine getirdik. Galatasaray için bunları yaptık. Eksiklerimiz vardı. Hocamızın istediği transferleri yapabilmek için bir ekip halinde çalıştık.

Eksiklerimiz vardı. Hocamızın nokta atışı olarak istediği transferler vardı. Bunları yapmak için başta Mustafa Cengiz olmak üzere birçok arkadaşımızla uzun uzun çalışmalar yaptık.

"GEDSON TRANSFERİ RÜYAYDI, GERÇEKLEŞTİREN TERİM'Dİ"

Gedson Fernandes'in transferi Türkiye'de bir rüyaydı ve bu rüyayı da gerçekleştiren Fatih Terim'di. Fatih hocanın talebesi Rui Costa bizzat konuşarak transfere onay verdi. Yoksa almamız çok zor olurdu, olamazdı hatta.

"SÖZLEŞMESİ BİTECEK İSİMLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Transfer döneminde artık eski dönem yok. Bu sene bizim 33 milyon euro tribün gelir kaybımız var. Sözleşmesi biten futbolcularımız var, bunlar ile de görüşüyoruz. Emre Akbaba ile de konuşuyoruz, bir sorun olmaz onunla. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Muslera çok iyi bir Galatasaraylıdır, bizimle kalmaya devam edecek.

"FALCAO İÇİN TEKLİF YOK"

Falcao bizim için ve dünya futbolu için çok büyük bir marka. Galatasaray'a gelemez dediler, geldi. Transferi için bize gelen bir şey yok, eğer gelirse önce hocamızla konuşuruz, sonra yönetimle değerlendiririz

"MOHAMED TRANSFERİ 1 AY SÜRDÜ"

Mostafa Mohamed'in transferi ile 1 ay uğraştık, kulübüyle zaman zaman sorun yaşadık. Zamalek Kulübü'ne Mostafa Mohamed transferinde Galatasaray'ı seçtiği için çok teşekkür ediyorum. 3 gol attı, umarım 7 gol daha atar ve çocuklarına ulaşır. Çok değerli bir futbolcu, inşallah ileride Galatasaray Mostafa Mohamed'den iyi bir bonservis bedeli elde eder

"KASIMPAŞA MAÇININ SAATİNİN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORUZ"

Pazar günü akşam saatlerinde çok şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Önce Kasımpaşa ile görüşeceğiz, sonra TFF ile görüşeceğiz. Maçın saatinin değişmesi için konuşacağız.

Albayrak, taraftarın beklediği müjdeyi verdi: Muslera'yla sözleşme uzatmak için görüşüyoruz

Emre Akbaba, Galatasaray, Kasımpaşa, Transfer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Albayrak, taraftarın beklediği müjdeyi verdi: Muslera'yla sözleşme uzatmak için görüşüyoruz - Son Dakika Spor


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