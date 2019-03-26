Albayrak: "Tarihi Günlerden Geçiyoruz" - İstanbul
25 dakika önce
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İSTANBUL (AA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Trabzonlular Gecesi programında konuştu.
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
'ın konuşması İSTANBUL (AA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda düzenlenen Trabzonlular Gecesi programında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:22 Kaynak: AA
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