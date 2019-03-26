Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Tarihi Günlerden Geçiyoruz" - İstanbul

Albayrak: "Tarihi Günlerden Geçiyoruz" - İstanbul

25 dakika önce

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İSTANBUL (AA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Trabzonlular Gecesi programında konuştu.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İSTANBUL (AA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Trabzonlular Gecesi programında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:22 Kaynak: AA

Sinan Erdem, Berat Albayrak, Güncel
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