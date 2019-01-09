Albayrak: "(Tcmb Karı) Hazineye Ocakta Devredilmesinin Amacı Kamu Yatırım ve Ödemelerini...
39 dakika önce
Albayrak: "(TCMB karı) Hazineye ocakta devredilmesinin amacı kamu yatırım ve ödemelerini hızlandırarak piyasaya likiditenin daha hızlı sunulmasıdır.
Albayrak: "(TCMB karı) Hazineye ocakta devredilmesinin amacı kamu yatırım ve ödemelerini hızlandırarak piyasaya likiditenin daha hızlı sunulmasıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:24 Kaynak: AA
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