Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Tcmb Karının Ocakta Hazineye Devredilmesi Adımının Amacı Net. Ortaya Çıkan Tablo Rakamın...

Albayrak: "Tcmb Karının Ocakta Hazineye Devredilmesi Adımının Amacı Net. Ortaya Çıkan Tablo Rakamın...

50 dakika önce

Albayrak: "TCMB karının ocakta hazineye devredilmesi adımının amacı net. Ortaya çıkan tablo rakamın 37 milyar lira seviyesinde olacağını gösteriyor.

Albayrak:
Albayrak: "TCMB karının ocakta hazineye devredilmesi adımının amacı net. Ortaya çıkan tablo rakamın 37 milyar lira seviyesinde olacağını gösteriyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:18 Kaynak: AA

TCMB, Ekonomi
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