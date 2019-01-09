Albayrak: "Tcmb Karının Ocakta Hazineye Devredilmesi Adımının Amacı Net. Ortaya Çıkan Tablo Rakamın...
50 dakika önce
Albayrak: "TCMB karının ocakta hazineye devredilmesi adımının amacı net. Ortaya çıkan tablo rakamın 37 milyar lira seviyesinde olacağını gösteriyor.
Albayrak: "TCMB
karının ocakta hazineye devredilmesi adımının amacı net. Ortaya çıkan tablo rakamın 37 milyar lira seviyesinde olacağını gösteriyor."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:18 Kaynak: AA
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