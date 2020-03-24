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Albayrak: "Tebliğle mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik.
6 saat önce
Albayrak: "Tebliğle mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik.
Albayrak: "Tebliğle mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik. Ayrıca 1,9 milyon vatandaşımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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