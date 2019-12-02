Son Dakika Haberleri: Albayrak: Ticaret savaşları ve finansal dalgalanmalara en hazırlıklı ülke Türkiye
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Albayrak: Ticaret savaşları ve finansal dalgalanmalara en hazırlıklı ülke Türkiye

6 saat önce

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katılan Bakan Albayrak, Türk-Amerikan ekonomik ve ticari ilişkileri üzerine açıklamalarda bulundu

Albayrak: Ticaret savaşları ve finansal dalgalanmalara en hazırlıklı ülke Türkiye, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm kalbimle söyleyebilirim ki Türkiye, küresel ticaret savaşlarının yıkıcı etkilerine ve bununla ilgili finansal piyasalardaki dalgalanmaya en iyi hazırlanmış ülkelerden biridir." dedi


ABD'nin New York kentinde düzenlenen Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katılan Bakan Albayrak, Türk-Amerikan ekonomik ve ticari ilişkileri üzerine açıklamalarda bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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