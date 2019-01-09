Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Ticari Alacak Sigortası Reformunu Uygulamaya Başladık"

Albayrak: "Ticari Alacak Sigortası Reformunu Uygulamaya Başladık"

21 dakika önce

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüdeki konuşması
ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Ekonomi
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