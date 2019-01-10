Albayrak: "Toplam 20 Milyar Liralık Paketin Tüm Kobi'lerimize Hayırlı Olmasını Temenni Ediyorum."
1 saat önce
Albayrak: "Toplam 20 milyar liralık paketin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Albayrak: "Toplam 20 milyar liralık paketin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:24 Kaynak: AA
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