Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Toplam 20 Milyar Liralık Paketin Tüm Kobi'lerimize Hayırlı Olmasını Temenni Ediyorum."

Albayrak: "Toplam 20 Milyar Liralık Paketin Tüm Kobi'lerimize Hayırlı Olmasını Temenni Ediyorum."

1 saat önce

Albayrak: "Toplam 20 milyar liralık paketin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Albayrak:
Albayrak: "Toplam 20 milyar liralık paketin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:24 Kaynak: AA

Ekonomi
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