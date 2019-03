Albayrak: "Trabzon'un Belediye Başkanı Türkiye'ye Değil, Dünyaya Mesaj"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Demek ki belediyecilik önemli, belediyeyi alacak insanın, yönetecek insanın yerli ve milli olması lazım. Terör örgütleriyle iş tutmaması lazım, el ele kol kola belediyeye, meclise taşımaması lazım öyle mi?" dedi.

Albayrak, Dernekpazarı Gençlik Merkezi ve Sosyal Yaşam Alanı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 16-17 yılda muazzam şeyler olduğunu, her gün yeni bir yatırım ve tesisin, mekanın açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.



Bütün bu büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda taşları teker teker monte ettiklerini vurgulayan Albayrak, "Büyük bir medeniyetin inşası küçük taşlardan başlar. Bu tesisler, bu binalar, bu yollar... Bütün bu altyapı ve üst yapı yatırımları büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna bizleri taşıyor. Bütün bu hayali hayata geçirirken bu büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunun büyük liderini unutmak olmaz. Bütün bu değişimin ve dönüşümün mimarı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu davanın ak yolcusu tüm dava arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Bu yatırımın hayata geçmesinde hayırsever Kalyon Grubu'na da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Albayrak, Türkiye'nin son 5 yıldır Gezi'den bugüne kadar türlü türlü saldırılara maruz kaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"5-10 tane ağaç için Türkiye'yi, İstanbul'u yakmaya çalıştılar. Arkasından ne çıktı, hangi örgütler çıktı FETÖ, DHKP-C, PKK çıktı mı? Bu bir, sonra bu saldırıdan güçlenerek çıkan Türkiye'nin yolunu 6 ay sonra yargı darbesi adı altında FETÖ'cüler başka şekilde kesmeye çalıştı. 2014 seçimlerinde büyük bir tokat yiyerek hezimete uğradılar. Türkiye bundan da güçlenerek çıktı. Yetti mi? Yetmedi. Yine devam etti süreç, akabinde 15 Temmuz 2016'da tarihin en kirli darbe girişimine şahit olduk mu? Dernekpazarı, Trabzon, Çaykara, Of şahit oldu mu? Sadece Trabzon değil, 81 vilayetimiz şahit oldu. Yüzlerce insanımızın şehit olduğu, binlerce insanımızın gazi olduğu, milyonlarca insanımız o gece sokağa inerek sadece kendisi, geleceği, istikbali, cumhuriyeti için değil, evlatlarının geleceği için de bu darbecilere bu memleketi bırakmadı, dimdik bir şekilde meydanlara inerek cumhurun başkanının talimatıyla 81 milyon dimdik bir arada yekvücut oldu."



"Biz lafa değil, icraata bakacağız"



Yine bir seçime gidildiğini anımsatan Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:



"Televizyonlarda izliyor musunuz, diyorlar ki 'Bu hizmet seçimi, beka seçimi değil.' Bakıyoruz bir tarafta Cumhurbaşkanımız ve çok kıymetli Cumhur İttifakı'mızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Sayın Bahçeli, ne diyorlar; 'Bu beka seçimi' diyorlar. 'Yok bu belediye hizmetleridir, hizmet seçimidir, beka değil' diyenler var. Doğru, 31 Mart'ta bir belediyecilik anlamında devletin ve hükümetin de desteğiyle yerel yönetimler anlamında Türkiye'de bir hizmet seçimi olacak. Hizmet siyasetinde AK Parti son 25 senedir Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir ekol oldu. Halka hizmet siyasetinde belediyecilikte bir marka oldu. Amenna çünkü bunu uzatmaya gerek yok, siyaset, meydan, seçmen e... Yok mu daha fazlası, her gün biri bir şey diyor ama biz lafa değil, icraata bakacağız."



Albayrak, İstanbul'dan geldiğinin altını çizerek, sözlerini söyle sürdürdü:



"Bir tane de İstanbul'da var, bizim hemşehrimizmiş, yahu dedim bu hemşehri aday olmuş, İstanbul'a sordum, dedim ki etrafa, lafa bakmayacağız, bizim ecdadımız ne demiş, 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz', çünkü dilin kemiği yok. Bol kepçe lokantası, yalandan kim ölmüş. Yalandan birileri ölse Ankara'nın nüfusu bayağı düşmesi lazım, siyasetçilerden, bayağı ölen olması lazım. Öyle mi öyle değil mi gençler? Demek ki yalandan kimse ölmüyormuş, ben Ankara'ya gidince öğrendim bunu. Peki dedim bu arkadaş ne vadediyor, bir de baktık ki birçok ildeki adayda olduğu gibi Trabzon olsun, 81 vilayet olsun, İstanbul'da da birileri her zamanki gibi bol kepçeden yalan söylüyor. Yahu dedim, 2014 yılında bu kişi adaydı, ne vadetmiş, 37 tane proje vadetmiş. Kaç tanesini bunun gerçekleştirmiş? İki tane, 35'i yalan olmuş."



Aydın'a gittiğini belirten Albayrak, "Bakın bu siyaseti, bu siyasetçileri, bu siyasi parti ve zihniyeti tanımamız lazım. Aydın'da bir tane kadın var, belediye başkanı ya dedim bu ne vaat vermiş 2014'te seçilirken? Sayısı var mı? Var dediler, hesapladık. Kaç tane dedim, 133 tane proje vadetmiş, 'Bunları yapacağım, söz veriyorum.' Kaç tanesini yerine getirmiş 5 senede biliyor musunuz? 13 tane. 120 tanesi yalan olmuş, yalandan kim ölmüş." dedi.



Albayrak, vatandaşa belediyecilik anlamında hizmet edeceklerini kaydederek, "Trabzon'umuz, büyükşehrimiz yıllardır bir marka oldu altyapı, üst yapı. Devletimiz Trabzon'u olimpiyat şehrine çevirdi, tesislerimiz, bugün yine bir tanesini açıyoruz. Yollarımız, köprülerimiz, tünellerimiz, yapıyoruz daha da yapacağız. Dernekpazarı'na da Çaykara'ya da Of'a da tüm Trabzon'a da yapacağız Allah'ın izniyle Trabzonspor'a da..." diye konuştu.



Hizmette problem bulunmadığını, Allah ömür, enerji, imkan verdiği sürece memlekete, daha da çok hizmet etmeye gayret edeceklerini vurgulayan Albayrak, esas konunun beka meselesi olduğunu, bunun doğru anlaşılması gerektiğini söyledi.



Albayrak, "beka" denilince aklına iki mesele geldiğini ifade ederek, "Daha düne kadar Türkiye'de devletten aldığı finansmanı, parayı, kaynağı, iş makinelerini, ekipmanları, tüm bu imkanları dağa, terör örgütüne, dışarıya aktaran belediyeler var mıydı? Bu paraları alıp, dağa, terör örgütüne, Kandil'e aktarmanın yanında bu imkanlarla yollara, sokaklara, caddelere çukurlar kazan terör örgütleriyle iş tutup Mehmetçiğimize kurşun sıkma noktasında destek olan belediyeler var mıydı? Demek ki belediyecilik önemli, belediyeyi alacak insanın, yönetecek insanın yerli ve milli olması lazım. Terör örgütleriyle iş tutmaması lazım, el ele kol kola belediyeye, meclise taşımaması lazım, öyle mi?" dedi.



"Trabzon'un belediye başkanı Türkiye'ye değil, dünyaya mesaj"



Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da yaşadıklarına işaret eden Albayrak, şunları kaydetti:



"Bu ülkede 81 milyon tüm Türkiye ne yaptı? Meydanlara indi, canını siper etme pahasına korkusuzca ülkesinin bekası noktasında meydanlara indi o gece. Peki size soruyorum, o gece tüm Türkiye'de tüm bu süreç ve bu fotoğrafın ışığında milletiyle hemşehrileriyle meydanlara inen, sahip olduğu imkanlarla tankların önüne, kışlaların önüne bütün bu imkanları set duracak şekilde duran belediyeler oldu mu? Peki bu ülkede o kanlı gece televizyonun karşısına geçip ayağında terliklerle zaping makinesiyle darbeyi canlı şekilde izleyip, maç izler gibi ölü sayısını, şehit sayısını izleyen belediyeler, belediye başkanları oldu mu? 'Kim kazanacak, kaç ölü var, kim kazanırsa sokağa ineriz.' diye hesap yapan belediyeler ve siyasiler, başkanlar oldu mu? O zaman... Çok net söylüyorum, fazla söze gerek yok, bu ülkede belediye başkanı seçmek demek, hele de Trabzon'a belediye başkanı seçmek çok önemli. Trabzon'un belediye başkanı Türkiye'ye değil, dünyaya mesaj."



Albayrak, Trabzon'un önemine işaret ederek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Dernekpazarı Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Aşık'a vatandaşlardan destek istedi.



(Sürecek)

