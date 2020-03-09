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Albayrak: "Tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor"
6 saat önce
-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüdeki konuşması UŞAK - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda "İş Dünyasıyla Buluşma" programına katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:32 Kaynak: AA
-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüdeki konuşması UŞAK - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda "İş Dünyasıyla Buluşma" programına katılarak konuşma yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları, gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, ilk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz."
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