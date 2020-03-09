Albayrak: "Tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Albayrak: 'Tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık' - Son Dakika

Albayrak: "Tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık"

6 saat önce

Denizli İş Dünyası Buluşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli İş Dünyası Buluşması programında konuştu.

Denizli İş Dünyası Buluşması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli İş Dünyası Buluşması programında konuştu. (2)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ülkemiz ekonomisi için istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesi amacıyla yeni bir finansman programı hazırladık. Sektör değer zinciri içerisinde yer alan, ham madde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık."

Albayrak: Tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık

Berat Albayrak, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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