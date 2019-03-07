Albayrak: "Tüm Vergi Mimarisi ile İlgili Büyük Bir Reform Çalışması Eş Anlı Başladı."
1 saat önce
Albayrak: "Tüm vergi mimarisi ile ilgili büyük bir reform çalışması eş anlı başladı.
Albayrak: "Tüm vergi mimarisi ile ilgili büyük bir reform çalışması eş anlı başladı."
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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