Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK...
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Albayrak: "Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK...

25 dakika önce

Albayrak: "Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik.

Albayrak:
Albayrak: "Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik."
AK Parti, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:44 Kaynak: AA
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