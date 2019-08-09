Albayrak: "Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK...
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Albayrak: "Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:44 Kaynak: AA
Albayrak: "Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti
iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik."
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