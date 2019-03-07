Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Türkiye'deki Tüm Reel Sektörün, Küresel Rekabet İkliminde Çok Daha Avantajlı Konuma...

Albayrak: "Türkiye'deki Tüm Reel Sektörün, Küresel Rekabet İkliminde Çok Daha Avantajlı Konuma...

1 saat önce

Albayrak: "Türkiye'deki tüm reel sektörün, küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı konuma geleceği, çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı"

Albayrak:
Albayrak: " Türkiye'deki tüm reel sektörün, küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı konuma geleceği, çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:42 Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi
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