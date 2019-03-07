Albayrak: "Türkiye'deki Tüm Reel Sektörün, Küresel Rekabet İkliminde Çok Daha Avantajlı Konuma...
1 saat önce
Albayrak: "Türkiye'deki tüm reel sektörün, küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı konuma geleceği, çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı"
Albayrak: " Türkiye
'deki tüm reel sektörün, küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı konuma geleceği, çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı"
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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