Albayrak: "Türkiye enerji bağımlılığı anlamında yeni bir çağın sürecini başlattı, hem psikolojik...
Albayrak: "Türkiye enerji bağımlılığı anlamında yeni bir çağın sürecini başlattı, hem psikolojik hem maddi olarak bir duvarı yıktı"
Albayrak: "Türkiye enerji bağımlılığı anlamında yeni bir çağın sürecini başlattı, hem psikolojik hem maddi olarak bir duvarı yıktı"
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 20:31
Kaynak: AA
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