Albayrak: "Türkiye eskisi gibi üzerinden para kazanılacak bir ülke değil". Türkiye vadettikleriyle...
1 saat önce
Albayrak: "Türkiye eskisi gibi üzerinden para kazanılacak bir ülke değil". Türkiye vadettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanılacak bir ülke."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:18 Kaynak: AA
Albayrak: "Türkiye
eskisi gibi üzerinden para kazanılacak bir ülke değil". Türkiye vadettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanılacak bir ülke."
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