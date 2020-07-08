Albayrak: "Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerliyor" - Son Dakika

Albayrak: "Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerliyor"

Bakan Albayrak, BDDK'nın bugün aldığı karar ile ilgili olarak, "Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" dedi.

Bakan Albayrak, BDDK'nın bugün aldığı karar ile ilgili olarak, "Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, BDDK'nin, banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusundaki kararlarını değerlendirdi.


Bakan Albayrak, Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankaların vatandaşlara desteğinin büyümeye ivme katacağını açıkladı.


Türkiye'nin dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ettiğini belirten Albayrak, "İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti. Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır." ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Albayrak: 'Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerliyor' - Son Dakika Ekonomi
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