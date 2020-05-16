Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika

Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs salgını nedeniyle alınan ekonomik önlemleri içeren videoyu Twitter hesabından paylaştı. Albayrak, '#BirlikteBaşaracağız' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Berat Albayrak, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika

Son Dakika

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