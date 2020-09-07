Albayrak: "Türkiye Sigorta reformist hamlelerin en önemli halkalarından biri olacak" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi

Tanıtım filmi gösterimi

Salondaki katılımcılar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüde konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. (1)