Son Dakika Haberleri: Albayrak: Türkiye yatırımcılar için halen güvenli liman
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Albayrak: Türkiye yatırımcılar için halen güvenli liman

49 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Tüm saldırılar ve lekeleme kampanyalarına rağmen Türkiye yatırımcılar için halen güvenli liman olmayı sürdürüyor" dedi.

Albayrak: Türkiye yatırımcılar için halen güvenli liman, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Tüm saldırılar ve lekeleme kampanyalarına rağmen Türkiye yatırımcılar için halen güvenli liman olmayı sürdürüyor" dedi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:40 
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