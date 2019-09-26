Albayrak: Türkiye yatırımcılar için halen güvenli liman
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Tüm saldırılar ve lekeleme kampanyalarına rağmen Türkiye yatırımcılar için halen güvenli liman olmayı sürdürüyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Tüm saldırılar ve lekeleme kampanyalarına rağmen Türkiye yatırımcılar için halen güvenli liman olmayı sürdürüyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:40
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