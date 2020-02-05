Albayrak: " Ülkemiz deprem vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam koordinasyonla hızlı ve güçlü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Albayrak: ' Ülkemiz deprem vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam koordinasyonla hızlı ve güçlü... - Son Dakika

Albayrak: " Ülkemiz deprem vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam koordinasyonla hızlı ve güçlü...

12 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ELAZIĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, valilikte açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ELAZIĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, valilikte açıklamalarda bulundu. (1)

Albayrak: Ülkemiz deprem vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam koordinasyonla hızlı ve güçlü...

Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:47 Kaynak: AA
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