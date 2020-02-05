Son Dakika › Güncel › Albayrak: ' Ülkemiz deprem vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam koordinasyonla hızlı ve güçlü... - Son Dakika
Albayrak: " Ülkemiz deprem vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam koordinasyonla hızlı ve güçlü...
12 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ELAZIĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, valilikte açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:47 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Van'daki ikinci çığ faciasında 8 jandarma ve 3 güvenlik korucusu şehit oldu Arama yetkisi bulunan bekçilerden biri: Ben bir bayanı arayamam, yoldan geçen birinden yardım isterim İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece birden azalarak -3'e düşecek Zabıtadan korku filmi gibi baskın! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi