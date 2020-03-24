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Albayrak: "Üniversite hastanelerinde de performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda...
6 saat önce
Albayrak: "Üniversite hastanelerinde de performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar liralık bir ek destek sağlayacağız."
Albayrak: "Üniversite hastanelerinde de performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar liralık bir ek destek sağlayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:26 Kaynak: AA
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