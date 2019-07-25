Albayrak ve Terim'den transfer zirvesi
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların Avusturya'nın Seefeld bölgesindeki kamp yaptığı otele geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: DHA
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların Avusturya'nın Seefeld bölgesindeki kamp yaptığı otele geldi. Albayrak'ın, burada teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek transfer gündeminde yer alan oyuncuları görüşeceği ve buna göre de yol haritası çizecekleri öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdurrahim Albayrak'ın kamp yapılan otele gelişi
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