Albayrak ve Terim'den transfer zirvesi
10 dakika önce
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların Avusturya'nın Seefeld bölgesindeki kamp yaptığı otele geldi.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:45 Kaynak: DHA
İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
, sarı-kırmızılıların Avusturya
'nın Seefeld bölgesindeki kamp yaptığı otele geldi. Albayrak'ın, burada teknik direktör Fatih Terim
ile bir araya gelerek transfer gündeminde yer alan oyuncuları görüşeceği ve buna göre de yol haritası çizecekleri öğrenildi.
Fatih Terim oyuncuları haşladı! Jimmy Durmaz'dan heyecanlandıran Zlatan açıklaması Hocası Emre Mor'u idmanda kenara çekti! İspanyollar eleştirdi Fenerbahçe, Kjaer ve Ibrahim Amadou transferinde sona yaklaştı