Albayrak: "Yakın dönemde toparlanmanın ciddi şekilde hissedilmeye başlandığına şahit olacağız" - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüde konuşması
Salondaki katılımcılar ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. (2)
Albayrak: "Yakın dönemde toparlanmanın, ekonominin tüm paydaşları, vatandaşlarımız nezdinde ciddi şekilde hissedilmeye başlandığına şahit olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:02 - Kaynak: AA
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