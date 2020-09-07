Albayrak: "Yakın dönemde toparlanmanın ciddi şekilde hissedilmeye başlandığına şahit olacağız" - Son Dakika

Albayrak: " Yakın dönemde toparlanmanın, ekonominin tüm paydaşları, vatandaşlarımız nezdinde ciddi şekilde hissedilmeye başlandığına şahit olacağız."

Salondaki katılımcılar ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. (2)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'ın kürsüde konuşması

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