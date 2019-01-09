Albayrak: "Yapmamız Gereken, Ekonomimizi Finansal Şoklara Karşı Çok Daha Güçlü Kılmak Olacaktır"
1 saat önce
-Kur'an-ı Kerim tilaveti -Kısa film gösterimi -Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.
-Kur'an-ı Kerim tilaveti
-Kısa film gösterimi
-Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:19 Kaynak: AA
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