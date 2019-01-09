Albayrak: "Yarın Kobi'lerimiz İçin, Özellikle Bankalar Birliğimiz ile 12 Bankamızın Katılımıyla Çok...

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüdeki konuşması

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.

Bakan Albayrak: "Yarın KOBİ'lerimiz için, özellikle Bankalar Birliğimiz ile 12 bankamızın katılımıyla çok önemli bir kredi paketini açıklayacağız."

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Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız

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