Albayrak: "Yarın Kobi'lerimiz İçin, Özellikle Bankalar Birliğimiz ile 12 Bankamızın Katılımıyla Çok...
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- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüdeki konuşması
ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.
Bakan Albayrak: "Yarın KOBİ'lerimiz için, özellikle Bankalar Birliğimiz ile 12 bankamızın katılımıyla çok önemli bir kredi paketini açıklayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:03 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız
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