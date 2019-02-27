Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Yeni Ekonomi Programında Güçlü Kamu Mali Yapımız Ülkemiz İçin En Önemli Çıpa Olmaya...

Albayrak: "Yeni Ekonomi Programında Güçlü Kamu Mali Yapımız Ülkemiz İçin En Önemli Çıpa Olmaya...

2 saat önce

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlıgˆı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu toplantısında konuştu.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlıgˆı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:12 Kaynak: AA

Maliye, Berat Albayrak, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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