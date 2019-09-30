Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Yılı cari açık değil inşallah cari fazla vererek kapatacağız"
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Albayrak: "Yılı cari açık değil inşallah cari fazla vererek kapatacağız"

42 dakika önce

Yeni Ekonomi Programı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda konuştu.

Yeni Ekonomi Programı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda konuştu. (4)

Albayrak: Yılı cari açık değil inşallah cari fazla vererek kapatacağız

Berat Albayrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:57 Kaynak: AA
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