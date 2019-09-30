Albayrak: "Yılı cari açık değil inşallah cari fazla vererek kapatacağız"
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Yeni Ekonomi Programı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:57 Kaynak: AA
Yeni Ekonomi Programı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda konuştu. (4)
Son dakika: Bakan Albayrak ekonomide 3 yıllık yol haritasını açıkladı Melih Gökçek, Altunizade'deki kuyruktan İmamoğlu'nu sorumlu tuttu: Ders olsun inşallah İBB'den deprem toplantısı açıklaması: İmamoğlu hedef gösteriliyor Baldızının boğazını kesen cani güneşlenirken yakalandı