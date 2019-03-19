Son Dakika Haberleri: Albayraklar'dan 'Finans Sektörüne Giriş' Duyurusu

Albayraklar'dan 'Finans Sektörüne Giriş' Duyurusu

1 saat önce

Geliştirdiği savunma sanayi ürünleriyle bilinen Albayraklar Şirketler Grubu finans ve bankacılık sektörüne girmeye hazırlandıklarını duyurdu.

Albayraklar'dan 'Finans Sektörüne Giriş' Duyurusu, System.String[]
Geliştirdiği savunma sanayi ürünleriyle bilinen Albayraklar Şirketler Grubu finans ve bankacılık sektörüne girmeye hazırlandıklarını duyurdu. Son zamanlarda yerli ve milli enerji silahı 'Wattozz' örneğinde savunma sanayi üzerine projelere imza atan Albayraklar Şirketler Grubu finans ve bankacılık sektörüne girmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Albayraklar Finans A.Ş. adı altında özellikle Milli projelere sermaye sağlayacak olan kuruluşun faaliyetlerinin arasında altın ve diğer kıymetli madenlerin ithalat ve ihracatı da yer alacak.

"ÖNCELİĞİMİZ MİLLİ PROJELERİ FONLAMAK" Albayraklar Finans A.Ş.' nin Başkanlığına getirilen Recep Dalgıç konu hakkında yaptığı açıklamada "Finans sektöründe önceliğimiz Milli projeleri fonlamak olacak. Ülkemizin daha fazla kalkınmasına yönelik üzerimize düşen her türlü adımı atacağız. Yabancı sermayeyi ülkemizdeki büyük projelere yönlendireceğiz. Allah'ın izniyle sektörün öncüsü olmak için yola çıkıyoruz. Çok heyecanlıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu doğrultusunda finans alanında yerimizi alacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:36 Kaynak: İHA

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