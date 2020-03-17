Albayraklar Holding'e bagˆlı Albayraklar Savunma firmasının yüzde 20 hissesinin ABD'li Enerkon International Holding'e satıs¸ı hususunda anlas¸maya varıldığı bildirildi.

Albayraklar Holding açıklamasına göre, hisse satıs¸ının yanı sıra taraflar arasında o¨n mutabakata varılan digˆer o¨nemli hususlar belirlendi. Buna göre, ABD'de "Wattozz" adı altında bir firma kurulacak ve bu firmanın da yüzde 49 hissesi Tu¨rk tarafına ait olacak.

Kurulacak Wattozz s¸irketi, Enerkon lisansı altında WTTZ kısaltma kodu ile Apple ve Tesla gibi firmaların yer aldıgˆı Amerikan Nasdaq borsasında is¸lem go¨recek. Wattozz elektrik silahlarının seri u¨retimi ic¸in Tu¨rkiye ve ABD'de iki adet fabrika kurulacak.

Açıklamada Albayraklar S¸irketler Grubu Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı Adnan Albayrak ve Grup Üst Yöneticisi (CEO) Sertan Ayc¸ic¸ek'in de katıldığı toplantıdaki ifadelerine yer verilen Enerkon Holding CEO'su Benjamin Ballout, yatırım tekliflerinin kabul edilmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını ve alınan ortak kararların en kısa zamanda hayata gec¸irilecegˆini bildirdi.

Ballout, atmıs¸ oldukları bu adımın ABD ve Tu¨rkiye arasındaki sagˆlam ticari ilis¸kileri daha da gu¨c¸lendirecegˆinden s¸u¨phesi olmadıgˆını vurguladı.

"Sniper drone" hava arac¸ları da u¨retilecek

Açıklamaya göre, uluslararası teknoloji o¨du¨llerine sahip Albayraklar Savunma AS¸'nin du¨nyaca tanınan u¨ru¨nlerinin arasında uzaktan kontrol edilebilir kablosuz elektros¸ok silahı Wattozz, her tu¨rlu¨ kısa veya uzun namlulu tu¨fek ve tabancalardaki geri tepme ve s¸ahlanma sorununu ortadan kaldıran T61 silah modifikasyon sistemi o¨n plana c¸ıkıyor.

ABD'de faaliyete gec¸ecek fabrikada 3 eksenli atıs¸ kabiliyetine sahip "sniper drone" isimli hava arac¸larının u¨retimi de yapılacak.