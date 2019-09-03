Son Dakika Haberleri: Albayraklar Savunma şirketine İngiltere'den ödül
Son Dakika Güncel Haber

Albayraklar Savunma şirketine İngiltere'den ödül

4 saat önce

İngiltere'nin en prestijli iş dünyası dergilerinden International Finance, 2019 yılının "En Hızlı Büyüyen Savunma Şirketi" ödülünü Albayraklar Şirketler Grubu'na bağlı Albayraklar Savunma firmasına verdi.

Albayraklar Savunma şirketine İngiltere'den ödül, System.String[]

İngiltere'nin en prestijli iş dünyası dergilerinden International Finance, 2019 yılının "En Hızlı Büyüyen Savunma Şirketi" ödülünü Albayraklar Şirketler Grubu'na bağlı Albayraklar Savunma firmasına verdi.

Her yıl en başarılı şirketleri ödüllendiren International Finance Dergisi Wattozz enerji silahı ve geçen günlerde test atışları yapılan Wattozz T61 ateşli silah modifikasyon sistemi ile dikkatleri üzerine toplayan Albayraklar Savunma firmasına "En Hızlı Büyüyen Savunma Şirketi" ödülünü verdi.

Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak yaptığı açıklamada, "İş hayatım süresince gerek şahsım gerekse şirketlerim adına çeşitli ödüller aldım ancak uluslararası nitelikteki, son derece prestijli bu ödül beni hepsinden daha fazla mutlu etti. Hiçbir kurum ve kuruluştan en ufak bir destek almadan beş yıllık çalışma sonucunda ürettiğimiz Wattozz'u basın tanıtımından sonra geçen sekiz ay gibi kısa bir sürede dünya markası haline getiren Albayraklar Savunma ekibine, şirketimizin başarılı Ceo'su Sertan Ayçiçek'e, değerli akademisyenlerimize ve bizlerden hiçbir zaman dualarını esirgemeyen Türk Milletine sonsuz teşekkürlerimi sunarım." diye konuştu.

Derginin ödül töreni ocak ayının ilk haftası Dubai ve Bangkok'ta eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü
Parkta 'yüksek sesli müzik' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Enflasyon verisi sonrası dolar ve euro sert düştü! İşte son durum Son Dakika: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 4'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:35:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Albayraklar Savunma şirketine İngiltere'den ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]