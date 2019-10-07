Albert Health, Next47'den yatırım aldı
1 saat önce
Üç genç mühendisin Siemens Türkiye'de görev yaparken projelendirdiği mobil sağlık girişimi Albert Health, Next47'den yatırım alan Türkiye'deki ilk start-up oldu.
Üç genç mühendisin Siemens Türkiye'de görev yaparken projelendirdiği mobil sağlık girişimi Albert Health, Next47'den yatırım alan Türkiye'deki ilk start-up oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:11
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