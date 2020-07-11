Albert Riera'dan Galatasaray açıklaması! Teklif var mı? - Son Dakika

Albert Riera'dan Galatasaray açıklaması! Teklif var mı?

Albert Riera, Galatasaray'da görev alacağı iddiaları hakkında konuştu ve sarı-kırmızılı takımda kimseyle görüşme yapmadığını açıkladı.

Albert Riera, Galatasaray'da görev alacağı iddiaları hakkında konuştu ve sarı-kırmızılı takımda kimseyle görüşme yapmadığını açıkladı.

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Ajansspor'a konuşan Riera, "Galatasaray'da kimseyle konuşmadım. Şu an bu konuyu konuşacak zaman şimdi değil. Galatasaray'ın tek amacı şu an kalan maçlara odaklanmak ve bu maçları kazanmak. Bu yüzden önümüzdeki sezon kiminle devam edilecek, kim gidecek, hangi oyuncu gelecek bunları konuşmanın zamanı değil. Benim meselem için daha zaman var. Galatasaray şu an Avrupa kupalarına katılabilmek için yarışıyor ve kalan 3 maçta da iyi bir derece elde etmek istiyor. Galatasaray'ın tek amacı şu an kalan maçlara konsantre olmak ve maçları kazanmak" dedi.


"ÇOK ACI, ÇOK ÜZÜLDÜM"


Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera ile ilgili de konuşan Riera, "Elbetteki çok acı. Sakatlığına çok üzüldüm. Ancak kötümser olmamak lazım. Hayatta her şey var. Futbolda da sakatlıklar var. Optimist olmakta fayda var. En kısa sürede sahalara geri döneceğini düşünüyorum. Umutlu bakarak sağlığına kavuşacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.


"FALCAO DA BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİ"


Falcao'nun sakatlığına da değinen Riera, "Hiç kimse sakatlık yaşamak istemez. Falcao da öyle. Kimse takımından yardımı mahrum bırakmak istemez. Bu futbolcunun elinde olan bir durum değil. Diğer futbolcular gibi Falcao da 11'de oynamayı arzu ediyor. Falcao'nun da bu düşüncede olduğunu düşünüyorum. Bu herkes için geçerli bir durum. Falcao da böyle olmasını istemezdi" açıklamasını yaptı.


Galatasaray'ın tek amacının kalan 3 maçı da kazanmak olduğunu söyleyen Riera, "Elbetteki bunu sonuna kadar kovalamak lazım. Galatasaray da bunu yapmak zorunda. Bütün konsantrasyonunu bu kalan 3 maça çevirdiler. Tek düşünceleri kalan 3 maçı kazanıp Avrupa kupalara gitmek" ifadelerini kullandı.


"KÖTÜ GÜNLERDE DAHA FAZLA YANINDA OLMAK LAZIM"


"Son olarak Galatasaray taraftarına bir mesajın var mı?" sorusu üzerine İspanyol futbolcu, "Her zaman verdiğim mesajı vermek istiyorum. İnanılmaz bir taraftar topluluğuna sahip. Ancak bazen takım iyi gider bazen ise kötü gidebilir. Önemli olan kötü giderken de takımının yanında olmak. Kötü gittiği günlerde daha fazla takımının yanında olmak. Ortak bir güç olduğunu gösterebilmek her zamankinden daha fazla yanlarında olmaları gerektiğidir" diyerek sözlerini tamamladı.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:21 

Son Dakika Spor Albert Riera'dan Galatasaray açıklaması! Teklif var mı? - Son Dakika Spor
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