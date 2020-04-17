Albert Riera: "Fatih Terim ile bir gün mutlaka çalışacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Albert Riera: 'Fatih Terim ile bir gün mutlaka çalışacağız' - Son Dakika Spor

Albert Riera: "Fatih Terim ile bir gün mutlaka çalışacağız"

6 saat önce

Spor Arena / Damla UĞURTÜRK - Karantina öncesi İstanbul'a gelmiştiniz.

Albert Riera:

Spor Arena/ Damla UĞURTÜRK - Karantina öncesi İstanbul'a gelmiştiniz. Ziyaret sebebiniz neydi?

Bir ay önce İstanbul'a Fatih Terim ile bir toplantıya geldim. Amacım sadece onu ve Galatasaray'dan birkaç kişiyi ziyaret etmekti. Çünkü onlarla iyi ilişkilerim var. İspanya'da bir radyoya bir gün Fatih Hocam ile çalışmak istediğimi söylemiştim. Böyle durumlarda ne olduğunu biliyorsunuz, çarpıtmalar oluyor. Ondan sonra orada, Türkiye'de çalışmaya başlamışım gibi şeyler yazıldı. Sorun şu ki, bu şu an orada çalışan insanlara karşı saygılı bir durum teşkil etmiyor. Benim kötü biri olduğumu, onların arkasından iş çevirdiğimi ya da kovulacaklarını düşünebilirler. Bu doğru değil. Doğru zaman geldiğinde eminim gelip kulüp için çalışacağım.

2- Neden takım sporu seçtiniz?

Ben çocukken futbol oynamayı çok seviyordum, o zaman başka seçeneğim de yoktu.

KOBE BRYANT VE PHIL MICKELSON

3- İzlemekten en çok zevk aldığınız sporcu kim?

Basketbolda en çok Kobe Bryant'ı izlemeyi seviyordum. Golfte Phil Mickelson. Futboldan sonra en sevdiğim 2. spor.

4- En çok beğendiğiniz teknik direktör kim? Neden?

Fatih Terim. Bir insan olarak da çok takdir ediyorum.

5- Maça çıkarken gençken olduğunuz kadar heyecanlı mısınız? Daha mı azaldı?

Gençken, herhangi bir dış baskı olmadan sadece futbol oynarsınız. Ama o mesleğiniz olduğunda, kontrol etmeniz gereken birçok detayınız olur. Ancak söylemeliyim ki motivasyonum 19 yıl boyunca profesyonel olarak her zaman aynıydı.

6- Bir maçtan önce çok heyecanlanınca kendinizi nasıl sakinleştiriyorsunuz?

Ben gergin değilimdir, bu yüzden her zaman kendimi kontrol edebilirim.

7- Yaptığınız işe sizi bağlayan duygu ne?

Her zaman ne yapmam gerektiğini görselleştirmeye ve iyi yaptığım şeylere konsantre olmaya çalışıyorum.

8- Kariyerinizde hatalı olduğunuz an?

Biz çok öğreniriz ve hata yaparız. Ama bir tane söylemek zorunda kalırsam, muhtemelen Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdiğim gün.

HER ŞEYİ CİDDİYE ALMA

9- 10 yıl önceye dönebilseniz kendinize mesleki anlamda ne öğüt vermek isterdiniz?

Daha fazla tadını çıkar derdim. Her şeyi çok fazla ciddiye alma. Her zaman mesleğine saygı göster.

10- Bu süreçte en büyük desteği kimden aldınız?

Aile her an her zaman size yakın. İyi ve kötü anlarda varlar. Ama özellikle Liverpool ve Galatasaraylı taraftarlar, sizi zafere iten ve her zaman destekleyen insanlar.

11- Bugünlere gelirken karşılaştığınız en büyük zorluk?

Bir virüs nedeniyle bu durumda olmak tüm insanlar için en büyük zorluk. Umarım yeneriz.

GÖKÇE KIRGIZ'IN ŞARKILARI

12- Sizi diğerlerinden farklı yapan özelliğiniz ne?

Farklı olduğumu düşünmüyorum, kendimi futbol oynamayı seven ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan normal bir adam olarak görüyorum.

13- Dinlediğinizde motivasyonunuzu artıran Türk şarkı var mı?

Müzik her zaman bir motivasyon yardımcısıdır. Türk şarkıcı Gökçe Kırgız favorilerimden biri.

14- Gençlere bir mesajınız var mı?

Yaptığınız şeyden zevk alıyorsanız, iyileşirsiniz.

15- En güçlü ve zayıf yanlarınız neler?

Güçlü yanım; dürüstçe düşünürüm, zayıf yanımı söyleyemeyeceğim. Bir sürü var!

16- Takım arkadaşlarınızın sizi nasıl hatırlamasını isterdiniz?

Her zaman, her koşulda en iyisini yapmaya çalışan olumlu biri.

17- En büyük başarınız nedir?

Birçok ilginç insanı tanımak ve şimdi birçoğu ile çok iyi arkadaş olmak.

18- Sizi en çok motive eden cümle ne?

Motive edici ifadeleri seviyorum. 'Eğer çok çalışırsanız, sonuç gelecek' gibi...

19- Size söylenen unutamayacağınız bir tavsiye var mı?

Yaptığınız şeyden olabildiğince zevk almak. Sır bu...

20- Başka bir spor branşı seçmek isteseniz bu hangisi olurdu?

Golf izlemek ve oynamak beni inanılmaz derecede rahatlatıyor

Fatih Terim, Karantina, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 07:58 

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