Albert Riera Galatasaray'da teknik ekipte

Galatasaray'da bir dönem futbol oynayan İspanyol antrenör Albert Riera, bu sezon Teknik Direktör Fatih Terim'in teknik ekibinde yer alacak.

Galatasaray'da takıma futbolcu transferleri sürerken, teknik heyete de takviye geldi. İspanyol antrenör Albert Riera artık futbol takımının teknik heyetinde yer alacak. 2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da futbol oynayan Riera, sarı-kırmızılılar ile 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yeni sezon çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Riera da antrenmanda yer aldı.

Alber Riera, futbolculuk döneminde Mallorca, Bordeaux, Espanyol, Manchester City, Liverpool, Olympiakos, Watford, Udinese, Zavrc ve son olarak Koper takımında forma giydi.

38 yaşındaki İspanyol antrenör bir dönem Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında staj yapmıştı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Albert Riera, İspanyolca ile birlikte İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Rusça da konuşabiliyor. - İSTANBUL