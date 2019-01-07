Son Dakika Haberleri: Albina, Eşini Kaybettikten 4 Ay Sonra Evinde Ölü Bulundu

Albina, Eşini Kaybettikten 4 Ay Sonra Evinde Ölü Bulundu

12 dakika önce

ANTALYA'da 4 ay önce eşi Tamer Öksüze'nin ölümünün ardından tek başına yaşayan Moldova asıllı Albina Öksüze (52), evinde ölü bulundu.

Albina, Eşini Kaybettikten 4 Ay Sonra Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
ANTALYA'da 4 ay önce eşi Tamer Öksüze'nin ölümünün ardından tek başına yaşayan Moldova asıllı Albina Öksüze (52), evinde ölü bulundu.

Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 264 Sokak'taki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Yaklaşık 4 ay öncesi eşi Tamer Öksüze'nin ölümünün ardından evde tek başına yaşamaya başlayan Moldova asıllı Albina Öksüze'den 2 gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu komşularına bildirdi. Öksüze'nin evine giden komşuları, pencere panjurlarını kaldırınca kadının yerde hareketsiz yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Albina Öksüze'nin öldüğünü belirledi. Ölüm haberini duyup eve gelen komşuları gözyaşı döktü.

Albina Öksüze'nin bir süredir işsiz kaldığı ve birikmiş kira borcu olduğu öğrenildi. Öksüze'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:11 Kaynak: DHA

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