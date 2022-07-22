KABİL, 22 Temmuz (Xinhua) -- Afgan çiftçiler, badem ve incir hasadı yaparken, bu sene iyi bir gelir elde etmeyi ümit ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Albüm: Afgan Çiftçilerin Badem ve İncir Hasadı - Son Dakika

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