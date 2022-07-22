Albüm: Afgan Çiftçilerin Badem ve İncir Hasadı - Son Dakika
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Albüm: Afgan Çiftçilerin Badem ve İncir Hasadı

22.07.2022 10:21
Albüm: Afgan Çiftçilerin Badem ve İncir Hasadı

20 Temmuz 2022'de çekilen fotoğraf, Afganistan'ın Samangan vilayetindeki bademleri gösteriyor. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

KABİL, 22 Temmuz (Xinhua) -- Afgan çiftçiler, badem ve incir hasadı yaparken, bu sene iyi bir gelir elde etmeyi ümit ediyor.

Albüm: Afgan Çiftçilerin Badem ve İncir Hasadı

Afganistan'ın Samangan vilayetinde Afgan çiftçiler badem topluyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

Albüm: Afgan Çiftçilerin Badem ve İncir Hasadı

Afganistan'ın Samangan vilayetindeki Afgan bir çiftçi badem işleme atölyesinde çalışıyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

Albüm: Afgan Çiftçilerin Badem ve İncir Hasadı

Afganistan'ın Samangan vilayetindeki Afgan bir çiftçi badem işleme atölyesinde çalışıyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

Albüm: Afgan Çiftçilerin Badem ve İncir Hasadı

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir Afgan çiftçi incir hasadı yapıyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Saullah Seiam/Xinhua)

Albüm: Afgan Çiftçilerin Badem ve İncir Hasadı

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir Afgan çiftçi incir hasadı yapıyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Saullah Seiam/Xinhua)

Albüm: Afgan Çiftçilerin Badem ve İncir Hasadı

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir Afgan çiftçi incir hasadı yapıyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Saullah Seiam/Xinhua)

Albüm: Afgan Çiftçilerin Badem ve İncir Hasadı

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir Afgan çiftçi incir hasadı yapıyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Saullah Seiam/Xinhua)

YORUMLAR
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Afganistan'da Badem Hasadı Zamanı Afganistan'da Badem Hasadı Zamanı Odunpazarı Belediyesi'nin, 'Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nin İlk Hasadı Yapıldı Odunpazarı Belediyesi'nin, 'Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nin İlk Hasadı Yapıldı
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albüm: Afgan Çiftçilerin Badem ve İncir Hasadı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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