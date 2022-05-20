Albüm: Bangladeş'in Jak Meyvesi Mevsimi Tüm Hızıyla Sürüyor - Son Dakika
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Albüm: Bangladeş'in Jak Meyvesi Mevsimi Tüm Hızıyla Sürüyor

20.05.2022 10:23
Albüm: Bangladeş'in Jak Meyvesi Mevsimi Tüm Hızıyla Sürüyor

Fotoğraf, Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir ağaçtan sarkan jak meyvesini gösteriyor, 12 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

DAKKA, 20 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'te jak meyvesi mevsimi tüm hızıyla sürerken, başkent Dakka bu lezzetli tropikal meyveyle dolup taşıyor.

Albüm: Bangladeş'in Jak Meyvesi Mevsimi Tüm Hızıyla Sürüyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir çocuk ağaçtan sarkan bir jak meyvesine dokunuyor, 12 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Albüm: Bangladeş'in Jak Meyvesi Mevsimi Tüm Hızıyla Sürüyor

Fotoğraf, Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir ağaçtan sarkan jak meyvesini gösteriyor, 12 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Albüm: Bangladeş'in Jak Meyvesi Mevsimi Tüm Hızıyla Sürüyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir erkek, bir ağaçtan jak meyvesi koparıyor, 12 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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