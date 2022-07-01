Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hong Kong'un Anavatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü Törenine Katıldı

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümünün kutlandığı toplantı ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin 6. dönem hükümetinin göreve başlama törenine katılarak önemli bir konuşma yaptı.

Çin'in güneyinde yer alan Hong Kong'daki Hong Kong Kongre ve Sergi Merkezi'nde, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hong Kong Özel İdari Bölgesi 6. Dönem Başkanı John Lee'den göreve başlama yemini alıyor, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Çin'in güneyinde yer alan Hong Kong'daki Hong Kong Kongre ve Sergi Merkezi'nde, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hong Kong Özel İdari Bölgesi 6. Dönem Başkanı John Lee'den göreve başlama yemini alıyor, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)