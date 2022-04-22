Albüm: Filipinler'de Turizm Zirvesi Düzenlendi - Son Dakika
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Albüm: Filipinler'de Turizm Zirvesi Düzenlendi

22.04.2022 14:58
Albüm: Filipinler'de Turizm Zirvesi Düzenlendi

Filipinler'in Pasay kentinde düzenlenen Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Küresel Zirvesi'nde performans sergileyen dansçılar, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

MANİLA, 22 Nisan (Xinhua) -- Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) tarafından Perşembe günü Filipinler'de açıklanan bir rapora göre, küresel turizm sektörünün 10 yıl içinde tüm dünyada yaklaşık 126 milyon iş yaratması bekleniyor.

Albüm: Filipinler'de Turizm Zirvesi Düzenlendi

Filipinler Turizm Bakanı Bernadette Romulo-Puyat, Filipinler'in Pasay kentinde düzenlenen Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Küresel Zirvesi'nde sahnede konuşma yapıyor, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Albüm: Filipinler'de Turizm Zirvesi Düzenlendi

Filipinler'in Pasay kentinde düzenlenen Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Küresel Zirvesi'nin açılış töreninde performans sergileyen dansçılar, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Albüm: Filipinler'de Turizm Zirvesi Düzenlendi

Filipinler'in Pasay kentinde düzenlenen Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Küresel Zirvesi'nin açılış töreninde performans sergileyen dansçılar, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

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Filipinler, Turizm, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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