Albüm: İspanya'da Sıcak Hava Dalgası Orman Yangınlarını Tetikledi - Son Dakika
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Albüm: İspanya'da Sıcak Hava Dalgası Orman Yangınlarını Tetikledi

22.07.2022 13:51
Albüm: İspanya'da Sıcak Hava Dalgası Orman Yangınlarını Tetikledi

İspanya'nın Galiçya bölgesindeki El Barco de Valdeorras'ta çıkan orman yangının neden olduğu duman görülüyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Junta de Galicia/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

EL BARCO DE VALDEORRAS/CEBREROS, 22 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin hemen hemen tüm bölgelerinde orman yangını risk seviyesi "aşırı" ve "son derece yüksek" seviyelerine çıkarıldı. 2022'de şu ana kadar 250'nin üzerinde orman yangınının görüldüğü İspanya'da 90.000 hektarın üzerinde arazinin yanmasıyla 2021'de bildirilen rakamın üzerine çıkıldı.

Albüm: İspanya'da Sıcak Hava Dalgası Orman Yangınlarını Tetikledi

İspanya'nın Kastilya ve Leon bölgesindeki Cebreros'ta çıkan orman yangınıyla mücadele eden itfaiye görevlileri, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Junta de Castilla y Leon/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Albüm: İspanya'da Sıcak Hava Dalgası Orman Yangınlarını Tetikledi

İspanya'nın Kastilya ve Leon bölgesindeki Cebreros'ta çıkan orman yangınıyla mücadele eden bir itfaiye görevlisi, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Junta de Castilla y Leon/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Albüm: İspanya'da Sıcak Hava Dalgası Orman Yangınlarını Tetikledi

İspanya'nın Kastilya ve Leon bölgesindeki Cebreros'ta çıkan orman yangınıyla mücadele eden itfaiye görevlileri, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Junta de Castilla y Leon/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua

İspanya, İtfaiye, Leon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albüm: İspanya'da Sıcak Hava Dalgası Orman Yangınlarını Tetikledi - Son Dakika

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