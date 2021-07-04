Albüm müjdesi verdi

Şarkıcı Fikret Dedeoğlu önceki akşam Kozyatağı Mon Amour'da sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dedeoğlu dinleyicisiyle buluşmayı özlediğini söyledi.

Pandemi sonrası ilk kez konser vereceği için heyecanlı olduğunu dile getiren şarkıcı, bu süreçte bol bol yeni şarkı ürettiğini de sözlerine ekledi. Albüm müjdesi de veren Fikret Dedeoğlu yaz sonunda 7 şarkılık bir albüm çıkaracağını söyledi. Dedeoğlu daha sonra sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi.