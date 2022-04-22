Albüm: Sri Lankalılar Paskalya Pazarı Terör Saldırılarının 3. Yıl Dönümünü Andı - Son Dakika

KOLOMBO, 22 Nisan (Xinhua) -- Sri Lanka'da halk Perşembe günü, 2019'da meydana gelen ve Paskalya Pazarı olarak bilinen terör saldırılarının üçüncü yıl dönümü nedeniyle intihar saldırılarında yaşamını yitiren kurbanları andı. Ada ülkesinde Nisan 2019'da meydana gelen ve üç kilise ile üç lüks oteli hedef alan patlamalarda 260'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Sri Lanka'nın Negombo kentindeki bir mezarlıkta insanlar Paskalya Pazarı terör saldırılarına kurban giden yakınlarının mezarlarını ziyaret ediyor, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Sri Lanka'nın Negombo kentindeki bir mezarlıkta Paskalya Pazarı terör saldırılarına kurban giden bir yakınının mezarını ziyaret eden bir kadın, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Sri Lanka'nın Negombo kentindeki bir mezarlıkta Paskalya Pazarı terör saldırılarına kurban giden bir yakınının mezarını ziyaret eden bir erkek, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Sri Lanka'nın Negombo kentindeki bir mezarlıkta insanlar Paskalya Pazarı terör saldırılarına kurban giden yakınlarının mezarlarını ziyaret ediyor, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Sri Lanka'nın Negombo kentindeki bir mezarlıkta Paskalya Pazarı terör saldırılarına kurban giden bir yakınının mezarını ziyaret eden bir kadın, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)