Albüm: Sri Lankalılar Paskalya Pazarı Terör Saldırılarının 3. Yıl Dönümünü Andı - Son Dakika
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Albüm: Sri Lankalılar Paskalya Pazarı Terör Saldırılarının 3. Yıl Dönümünü Andı

22.04.2022 11:26
Albüm: Sri Lankalılar Paskalya Pazarı Terör Saldırılarının 3. Yıl Dönümünü Andı

Sri Lanka'nın Negombo kentindeki bir mezarlıkta Paskalya Pazarı terör saldırılarına kurban giden bir yakınının mezarını ziyaret eden bir erkek, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

KOLOMBO, 22 Nisan (Xinhua) -- Sri Lanka'da halk Perşembe günü, 2019'da meydana gelen ve Paskalya Pazarı olarak bilinen terör saldırılarının üçüncü yıl dönümü nedeniyle intihar saldırılarında yaşamını yitiren kurbanları andı. Ada ülkesinde Nisan 2019'da meydana gelen ve üç kilise ile üç lüks oteli hedef alan patlamalarda 260'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Albüm: Sri Lankalılar Paskalya Pazarı Terör Saldırılarının 3. Yıl Dönümünü Andı

Sri Lanka'nın Negombo kentindeki bir mezarlıkta insanlar Paskalya Pazarı terör saldırılarına kurban giden yakınlarının mezarlarını ziyaret ediyor, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Albüm: Sri Lankalılar Paskalya Pazarı Terör Saldırılarının 3. Yıl Dönümünü Andı

Sri Lanka'nın Negombo kentindeki bir mezarlıkta Paskalya Pazarı terör saldırılarına kurban giden bir yakınının mezarını ziyaret eden bir kadın, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Albüm: Sri Lankalılar Paskalya Pazarı Terör Saldırılarının 3. Yıl Dönümünü Andı

Sri Lanka'nın Negombo kentindeki bir mezarlıkta Paskalya Pazarı terör saldırılarına kurban giden bir yakınının mezarını ziyaret eden bir erkek, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Albüm: Sri Lankalılar Paskalya Pazarı Terör Saldırılarının 3. Yıl Dönümünü Andı

Sri Lanka'nın Negombo kentindeki bir mezarlıkta insanlar Paskalya Pazarı terör saldırılarına kurban giden yakınlarının mezarlarını ziyaret ediyor, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Albüm: Sri Lankalılar Paskalya Pazarı Terör Saldırılarının 3. Yıl Dönümünü Andı

Sri Lanka'nın Negombo kentindeki bir mezarlıkta Paskalya Pazarı terör saldırılarına kurban giden bir yakınının mezarını ziyaret eden bir kadın, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

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Sri Lanka, Paskalya, Nisan, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Albüm: Sri Lankalılar Paskalya Pazarı Terör Saldırılarının 3. Yıl Dönümünü Andı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Albüm: Sri Lankalılar Paskalya Pazarı Terör Saldırılarının 3. Yıl Dönümünü Andı - Son Dakika
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