Albümü 36 yıl sonra plağa basıldı

Gülden Karaböcek'in 1984 yılında kaset olarak yayınlanan 'Dünyadan Zevk Almıyorum' adlı albümü 36 yıl aradan sonra Elenor Müzik'ten Plak olarak yeniden yayınlandı.

Gülden Karaböcek'in 1984 yılında kaset olarak yayınlanan 'Dünyadan Zevk Almıyorum' adlı albümü 36 yıl aradan sonra Elenor Müzik'ten Plak olarak yeniden yayınlandı. Mehmet Yüzüak, Halit Çelikoğlu, Ali Tekintüre, Uğur Bayar, Tahir Paker, Salih Korkmaz, Gönül Şen, Atilla Alpsakarya, Cengiz Tekin ve Gülden Karaböcek gibi önemli isimlerin güfte ve bestelerinin yer aldığı albümde 10 şarkı yer alıyor. Albümde 80'li yılların kült eserlerinden 'Sev Yeter' adlı şarkı da bulunuyor.

Son Dakika

2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira

Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a şövalye unvanı verildi

3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu

İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü

Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi

Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı