Alçak İrtifa Hava Savunma için Modernize Çekili Top teslimatları sürüyor - Son Dakika

Alçak İrtifa Hava Savunma için Modernize Çekili Top teslimatları sürüyor

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 35 milimetre Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projesi kapsamında üretilen Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemlerinin teslimatlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine sürdüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen 35 milimetre Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projesi kapsamında teslimatlar sürüyor. Son teslimatlara ilişkin açıklamalarda bulunan SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Katmanlı hava savunma sistemimizi güçlendirme çalışmalarımız sürüyor. 35 milimetre Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz kapsamında Aselsan ana yükleniciliğinde yerli ve milli sanayimizin ürettiği Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatlarına devam ediyoruz. Ateş İdare Cihazı Takımı, kritik tesisler ile sabit askeri birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla en güncel teknolojiye dayalı alçak irtifa hava savunma çözümü sunuyor. AİC sistemi aynı anda 3 adede kadar Modernize Çekili Top'un yanı sıra 1 adet HİSAR-A Füze Fırlatma Sistemi'nin kontrolünü üstlenebiliyor. Söz konusu sistemler, 35 mm Parçacıklı Mühimmat ile birlikte aralarında havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarının da yer aldığı güncel hava tehditlerine karşı hava savunmasını yüksek etkinlik ile icra ediyor. Projede ve teslimatlarda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum."

35 milimetre Modernize Çekili Top

Yapılan modernizasyon çalışmaları ile TSK envanterinde bulunan 35 milimetre Çekili Hava Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenilenirken, söz konusu toplar güncel teknolojiyi kullanan etkin bir alçak irtifa hava savunma silahı olarak kullanıma sunuluyor. Modernizasyon çalışmaları kapsamında, toplara Parçacıklı Mühimmat atma yeteneği kazandırılırken, topların atış ve komuta kontrollerinin Ateş İdare Cihazı tarafından gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

2 x 35 milimetre hava savunma topu ile dakikada 2 x 550 atım/dk (toplam 1100 atım/dk) atım hızı olan Modernize Çekili Top (Ateş İdare Cihazı Takımı) 3 farklı mühimmat tipi kullanabiliyor. Entegre Güç Ünitesi, Geliştirilmiş Kullanıcı Arayüzleri, Alçak Gerilim Beslemeli Donanımları olan Modernize Çekili Top, Güç Ünitesi kapandığında kısa süreli operasyona devam etmeyi sağlayan akü grubuna sahip. Harici güç beslemesi ile de çalışabilen top, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi modern hava tehditlerine karşı üstün performans sağlayan; servo-kontrol, eyleyici, güç dağıtım ve atış kontrol alt sistemleri ile donatıldı.